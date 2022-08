La 44^ fiera dell’agricoltura e dell’artigianato di Vacri guarda i biodistretti: in arrivo tre miliardi di finanziamenti

Pnrr e biodistrettI: questi i temi del convegno svoltosi il 26 agosto scorso a Vacri nell’ambito della 44^ Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato. All'incontro hanno partecipato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, circa 20 sindaci abruzzesi, il senatore Luciano D’Alfonso, il senatore Nazario Pagano, l’onorevole Daniela Torto, l'assessore regionale Daniele D’Amario e numerosi esponenti e rappresentanti del mondo agricolo e artigianale abruzzese.

Tra i relatori il professore di diritto pubblico dell’università Moro di Bari, nonché sindaco di Ari, Marcello Salerno e il prof. Marco Del Conte, presidente del Comitato promotore del Distretto Biologico “Abruzzo-Bio”. Sono state messe in evidenza le grandi potenzialità che si svilupperebbero nei territori interessati dal biodistretto: opportunità soprattutto economiche visto che per i prossimi 5 anni saranno tre i miliardi di finanziamenti che arriveranno per l’agricoltura biologica. La Comunità europea individua nei biodistretti il modello in grado di massimizzare le potenzialità economiche, sociali e culturali di un territorio: una forma di governance ideale per rendere direttamente partecipi i territori alle politiche comunitarie, in cui produttori agricoli, associazioni di categorie, istituzioni pubbliche, enti locali, comuni, consumatori, il mondo della ricerca e dell’innovazione, le associazioni ambientaliste, il movimento culturale e turistico sono chiamati a fare rete.

“Questo è il modo che abbiamo individuato per ritrovare benessere, reddito e futuro in Abruzzo - ha detto Del Conte - abbiamo le professionalità, l’entusiasmo e le progettualità per far sì che il biodistretto diventi una cabina di regia utile a massimizzare lo sviluppo del territorio. Sono convinto che il biologico potrà essere la casa dei nostri figli”.