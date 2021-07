Per il Festival “Rocky Marciano” un annullo filatelico a Ripa Teatina

Ripa è il primo comune scelto da Poste Italiane in provincia di Chieti per introdurre ai cittadini i temi della filatelia

Una cartolina e un annullo filatelico dedicati a Ripa Teatina, in occasione dell'apertura delle manifestazioni della XVII edizione del Festival “Rocky Marciano”. Domenica mattina si è svolta la cerimonia di presentazione dell'iniziativa: Ripa Teatina è il primo comune scelto da Poste Italiane in provincia di Chieti per introdurre ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

La cartolina raffigura il monumento artistico dedicato al campione di pugilato Rocky Marciano, mentre sul bollo speciale è riprodotto in forma stilizzata l’antico Convento francescano di Santa Maria della Pietà.

Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo, allestito presso l’ex convento francescano, dalle ore 10 alle ore 12. All’evento, tra gli altri, hanno partecipato il sindaco di Ripa Teatina Ignazio Rucci, il maestro Luciano Primavera, autore del monumento a Rocky Maciano, la direttrice dell’ufficio postale di Ripa Teatina Daniela Di Crescenzo, e il referente di Filatelia di Poste Italiane per le province di Pescara e Chieti, Renzo Gallerati.

“Ringrazio ancora Poste Italiane – commenta il sindaco Ignazio Rucci – in particolare l'amministratore delegato e la presidente, per lo straordinario progetto rivolto ai Piccoli Comuni. Il nostro campione di pugilato, mai dimenticato Rocky Marciano, è da oggi su una dedicata cartolina che illustra il suo monumento artistico alla memoria della tenacia abruzzese. Il bollo speciale, con il dettaglio del nostro Convento già Francescano, è motivo particolare orgoglio".