Festa della mamma: cartoline e bollo speciale disponibili anche a Chieti, Lanciano e Vasto

Poste Italiane dedica una iniziativa filatelica in occasione della festa della mamma. Due colorate cartoline per ogni collezionista sono disponibili online sul sito filatelia.poste.it e negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare).

Inoltre, fino al 9 maggio, sarà possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.