"Fermate prive di segnaletica sulle linee extraurbane della Tua": dopo l'esposto il sindacato Orsa chiede soluzioni urgenti

Il sindacato Orsa Trasporti Abruzzo segnale irregolarità persistenti sulle pensiline delle linee del trasporto regionale Tua, nonostante le azioni intraprese dallo stesso.

Orsa in particolare evidenzia gli enormi disagi nelle aree extraurbane: nello specifico, la carenza di documentazione che certifichi ufficialmente le autorizzazioni di cui per legge dovrebbero essere dotate le singole fermate, allo stato attuale prive di segnaletica, cosa che comporta un costante rischio qualora dovesse verificarsi un imprevisto, sia per l’utente sia per il conducente del mezzo.

“Considerata la mancanza di chiarezza da parte dei vertici Tua – spiega il segretario regionale Orsa Trasporti Abruzzo, Alex Orlandi – abbiamo ritenuto opportuno ricorrere lo scorso anno alle vie legali trasmettendo un esposto alla procura della Repubblica. Ora, mentre l’operato giuridico fa il suo corso, noi abbiamo impellenza di giungere ad una soluzione tempestiva che attesti la regolarità del caso, nonché il dovere indifferibile di salvaguardare gli interessi giuridicamente rilevanti dei nostri associati dipendenti dell’azienda Tua e di tutta l’utenza dell’area metropolitana e dell’intero territorio regionale".