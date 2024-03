La Federconsumatori Aps Abruzzo incontra i cittadini a Orsogna per parlare di mercato libero dell’energia

Prosegue il tour della Federconsumatori Aps Abruzzo per informare i cittadini sul mercato libero dell’energia.

Martedì 5 marzo la federazione sarà ad Orsogna per parlare di tutti i temi e i quesiti legati al passaggio al mercato liberto dell’energia. L’appuntamento è fissatoalle 17 (ingresso libero), nel centro polivalente del comune in piazza Mazzini, 5. Un’occasione di discussione organizzata in collaborazione con lo Spi Cgil di Chieti e il Comune di Orsogna. ”Fine del mercato tutelato, istituzione del servizio di tutela delle vulnerabilità. Bonus sociale e bonus salute”, questo il titolo dell’evento.

Saranno presenti, tra gli altri, Ernesto Salerni, sindaco del comune di Orsogna; Andrea Marinucci, vice sindaco del Comune di Orsogna; Maurizio Di Martino, segretario generale Spi Cgil Chieti; Elisabetta Carinci, Federconsumatori Aps Abruzzo; Francesco Trivelli Presidente Federconsumatori Abruzzo Aps.