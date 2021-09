Fabio Sparvieri eletto presidente di Ascom Lanciano

il direttivo di Ascom Lanciano ha un nuovo presidente. Si tratta di Fabio Sparvieri, farmacista eletto all’unanimità. Alla vicepresidenza è stata designata Elisabetta Gaeta, giornalista e commerciante.

Alla riunione era presente il presidente regionale di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino che ha ringraziato il presidente uscente, Rocco Finardi "per il proficuo lavoro svolto in questi anni per la categoria e per Ascom Abruzzo".

Martedì 21 settembre si terrà un incontro con i candidati sindaco alle prossime amministrative lancianesi.