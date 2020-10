Nuova ondata Covid, la Cna Chieti al sindaco: "No a limitazioni insensate, sì al confronto"

Sulla nuova emergenza sanitaria la Cna Chieti fa appello alle principali isituzioni locali, sindaci in primis, per rafforzare il confronto con le associazioni d'impresa e i gruppi d'intersse e valutare così le possibili misure da adottare alla luce delle nuove scelte affidate dal Governo proprio alle amministrazioni locali.

Letizia Scastiglia, direttore della Cna di Chieti, ricorda che "le imprese, e in particolare quelle più piccole, hanno sopportato con senso di responsabilità limitazioni durissime alla loro attività, ed ora altre restrizioni non sarebbero state davvero immaginabili. Ma adesso, per gestire una nuova situazione di emergenza in cui la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle attività economiche devono andare di pari passo, servono coesione sociale e confronto istituzionale permanente".

L'intento della Cna è di salvaguardare un territorio al cui interno vivono migliaia di piccole imprese artigiane e del commercio, di servizi alla persona e della ristorazione. "Non è possibile immaginare che decisioni così importanti siano assunte all’interno delle chiuse stanze dei sindaci. Pensiamo che questo metodo – evidenzia Scastiglia - vada sperimentato innanzitutto nella città capoluogo, Chieti, dove si è insediato un nuovo governo cui chiediamo di usare questa emergenza come banco di prova per rafforzare il confronto con le forze sociali cittadine. Ma lo stesso va fatto anche a Lanciano, Vasto, Ortona, San Salvo, Francavilla e in tutti quei centri medio-grandi di cui il territorio del Chietino è ricco:di sicuro le micro imprese non possono sopportare nuove limitazioni insensate alle loro attività, e ogni scelta deve essere ponderata e valutata con il consenso e la condivisione delle forze sociali che ne sono destinatarie".