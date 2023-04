La Slp Cisl è il sindacato più votato in Poste Italiane nella provincia di Chieti e ottiene 6 seggi su 11

Affermazione della Slp Cisl in provincia di Chieti nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali in Poste Italiane. I lavoratori postali hanno scelto la rappresentanza sindacale unitaria e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei giorni di martedì e mercoledì scorso.

Secondo i dati diffusi dalla coordinatrice provinciale, Marcella D'Ancona, in provincia di Chieti, la Slp Cisl ha raggiunto il 49,85% dei consensi, conquistando la maggioranza assoluta dei seggi, 6 degli 11 previsti, registrando un incremento dell'1,75% rispetto alle precedenti votazioni. In tutto il territorio nazionale, il sindacato ha ottenuto il 54% dei voti: mai una categoria della Cisl aveva raggiunto una maggioranza così forte.

"Il valore dello stare insieme, della competenza, della partecipazione e della serietà del lavoro ci hanno premiato", commenta D'Ancona.

Sono risultati eletti Marcella D'Ancona (247 voti), Ilaria Carinci (90 voti), Nicola Menna (73 voti), Michela Reale (26 voti), Antonio Zinni (21 voti) e Noemi Ortolano (20 voti).

"Da qui si riparte - aggiunge la coordinatrice provinciale - con un gruppo di Rsu competente, compatto e capillare sul territorio, sempre attenti e vigili alle richieste dei lavoratori".