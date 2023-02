Elezioni Rsu alla Delverde di Fara San Martino: vittoria per la Fai Cisl

La Fai Cisl vince le elezioni per il rinnovo delle rsu nello stabilimento DelVerde di Fara San Martino, gruppo Newlat. Si sono svolte oggi le elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria e la Fai Cisl, che prima non aveva rappresentanti sindacali all’interno della fabbrica, è risultato il primo sindacato.

“La Fai Cisl ha ottenuto 30 preferenze ed è risultato eletto Leonardo Di Ienno tra le file dei candidati - fa sapere il segretario generale Franco Pescara -. Un risultato importante e ci impegneremo affinchè tutte le decisioni, trattative, ipotesi di accordi ed altro, passino per le assemblee dei lavoratori dopo aver condiviso con loro solo testi scritti e non fumose chiacchiere".

In azienda ha votato il 94,28% degli aventi diritto.

"I dati pubblicati da Intesa Sanpaolo pochi giorni fa dicono che il settore pasta in Abruzzo, in particolare la pasta di Fara, è in crescita del 54,4% nel terzo trimestre 2022 - continua Pescara - questi dati vanno analizzati bene, senza dimenticare il ruolo delle lavoratrici e lavoratori che con le loro professionalità creano ricchezza".