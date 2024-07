Rinnovo Rsu e Rls alla Denso di San Salvo, Fim-Cisl è il sindacato più votato

Elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale alla Denso di San Salvo, Fim-Cisl Abruzzo Molise è il sindacato più votato con un totale di 260 voti, di cui 204 per la Rsu e 56 per la Rls. Seguono la Uilm con 253 voti (209 Rsu e 44 Rls), la Fiom con 185 (142 Rus e 43 Rls) e la Fismis con 63 voti (61 Rsu e 2 Rls). I votanti sono stati 775 su 819 aventi diritto al voto. Nove le Rsu da eleggere: tre a testa per Fim e Uilm, due per Fiom e una per Fismic.

“Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine ai nostri candidati e a tutti coloro che ci hanno sostenuto – afferma la segreteria Fim-Cisl - Grazie al loro straordinario lavoro, dedizione e passione, abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Il loro impegno rappresenta il vero spirito di unità e collaborazione che contraddistingue la nostra organizzazione. Questo successo non è solo il risultato di una competizione elettorale, ma il riflesso della fiducia che i lavoratori di Denso Italia ripongono nella Fim-Cisl. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione e impegno per rappresentare al meglio gli interessi di tutti i dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro, equo e rispettoso dei diritti di tutti”.

Per la Uilm tra gli operai sono stati eletti Roberto Rossi con 100 voti (il più votato in assoluto) e Angelo Amicucci con 41 voti; nel collegio impiegati è stato eletto e riconfermato Rsu Giuseppe Di Santo con 20 voti.

“Un risultato elettorale importante per la Uilm Chieti-Pescara in un’azienda nella quale stiamo gestendo una crisi occupazionale e produttiva sul territorio – commenta il segretario della Uilm Chieti-Pescara, Nicola Manzi - Con il consenso ottenuto dai dipendenti della Denso rafforziamo la nostra rappresentanza e rappresentatività nel settore metalmeccanico abruzzese”.