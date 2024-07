Due miliardi in arrivo da Intesa San Paolo per la crescita delle imprese abruzzesi

Arrivano da Intesa Sanpaolo 2 miliardi di euro destinati alle imprese abruzzesi grazie a “Il tuo futuro è la nostra impresa”, il nuovo programma nazionale del gruppo bancario che a livello nazionale mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di PMI e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori.

Il piano prevede una serie di interventi che si inserisce tra le azioni del Gruppo a sostegno della realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR.

Il programma è stato presentato ieri, 8 luglio, da Intesa Sanpaolo agli imprenditori abruzzesi in un incontro presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che ha visto anche l’intervento del presidente Silvano Pagliuca, per condividere l’importanza di favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo. Elementi su cui è intervenuto anche Roberto Gabrielli, Direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo.

Con il nuovo programma la Banca intende accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle imprese, facilitando l’accesso alle nuove misure del PNRR, intervenendo su tre ambiti prioritari: transizione 5.0 ed energia, sviluppo estero e nuovi mercati, Progresso digitale e Sicurezza

“Con questo nuovo programma le imprese che investono possono oggi ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro - ha detto ​Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo -. Il nostro ruolo è attivare risorse finanziarie e strumenti dedicati ad accompagnare le scelte di investimento e far cogliere le opportunità del PNRR e della Transizione 5.0. L’impegno di Intesa Sanpaolo per la crescita economica del territorio è certificato anche dai numeri, nei primi tre mesi del 2024 abbiamo erogato alle imprese regionali 61 milioni di euro e comprendendo anche le famiglie si supera quota 125 milioni”.