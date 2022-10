Dubai incorona con due premi l'Apicoltura Luca Finocchio

Incetta di premi per l’Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio. Al Dubai International Taste Awards 2022 (Dita) - manifestazione che giudica i prodotti utilizzando il metodo “alla cieca”, senza nessun tipo di riferimento al packaging e al nome - l’azienda ha ottenuto il Gold taste award (primo premio) per il Miele di acacia e il Silver taste (secondo) per il Miele di ciliegio. Nell’ultimo fine settimana, invece, il miele di agrumi (arancio) e il miele di girasole di Tornareccio hanno ottenuto l’ape d’oro, primo premio, alla 43a Fiera nazionale I giorni del miele a Lazise (Verona) dove il miele di coriandolo si è classificato al secondo posto.

«Siamo molto orgogliosi di portare il nome della nostra azienda, di Tornareccio e dell’Abruzzo a ben figurare nelle competizioni nazionali e internazionali», spiega il titolare Luca Finocchio, «queste affermazioni ci gratificano e ci dimostrano che le nostre produzioni, basate sul lavoro, sulla passione della famiglia e sulla semplicità e purezza della ricetta, dal nettare incontaminato di piante e fiori direttamente sulle tavole, sono la chiave giusta per prodotti di altissima qualità e rispettosi dei ritmi della natura».