La Dayco festeggia i 50 anni dalla fondazione dello stabilimento a Chieti Scalo

Nei giorni scorsi è stato celebrato alla Dayco di Chieti Scalo il 50esimo anniversario dalla fondazione dello stabilimento, sorto nel 1974 con il nome di Valpego, parte del gruppo Pirelli, e diventato parte della multinazionale Dayco a partire dal 1993.

Oggi lo stabilimento conta circa 330 dipendenti, con un’area produttiva di 17mila metri quadrati su una superficie totale di 63mila metri quadrati. Di questi, 3.500 metri quadrati sono dedicati alla ricerca e sviluppo, e 5mila metri quadrati sono coperti da pannelli fotovoltaici. L'azienda produce circa 12 milioni di cinghie all’anno e ha clienti come Stellantis, Ford, GM, Volvo, Iveco, Renault, VW e tutto il mercato aftermarket. Inoltre, si avvale di un parco fornitori che comprende circa cento aziende, di cui almeno quaranta locali.

Alla festa, cui hanno partecipato i dipendenti e le loro famiglie, erano presenti i vertici aziendali, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il cice Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Lorenzo Dattoli, il direttore Generale Luigi Di Giosaffatte e il proboviro Ennio Baldassarre. Confindustria ha donato una targa ricordo all’azienda. Il direttore generale ha dichiarato: “È un piacere poter festeggiare assieme a Dayco i suoi 50 anni di attività e la sua straordinaria storia di miglioramento continuo, di valorizzazione del territorio e delle persone”.

In un’atmosfera di festa, con musica e divertimenti a tema "luna park" per grandi e piccini, l’azienda ha voluto ringraziare con delle targhe i dipendenti assunti nel 1974 con le matricole nr. 1 e 2, ora in pensione. Ringraziando loro, simbolicamente, l’azienda ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che negli anni, nei vari ruoli, hanno contribuito allo sviluppo dell’azienda, con l’operosità tipica della gente abruzzese, “forte e gentile”.

In occasione dei 50 anni dalla fondazione dello stabilimento, è stata annunciata anche la donazione di arredi gioco per un parco cittadino, quale "ulteriore segnale di attenzione dell’azienda al territorio teatino, ed in particolare ai più giovani".