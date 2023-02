Davide Frigelli è il nuovo presidente dell’Ente bilaterale regionale per il settore turismo

Davide Frigelli è il nuovo presidente dell’Ebtu-Abruzzo, Ente bilaterale regionale per il settore turismo, organismo paritetico costituito dalle organizzazioni imprenditoriali e dai sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi, operanti nel settore del turismo

A ricoprire il ruolo di presidente per i prossimi quattro anni sarà Frigelli, segretario generale della Fisascat Cisl Abruzzo Molise. “Metterò la mia esperienza sindacale a disposizione dell’Ente bilaterale per superare le difficoltà causate dalla crisi pandemica e porre maggiore attenzione alle esigenze di lavoratori e imprese. Sosterremo lo sviluppo del turismo partendo dal territorio per valorizzare una caratteristica tutta abruzzese compresa quella della stagionalità del settore, investendo in formazione e nello sviluppo di nuove professionalità” ha dichiarato Davide Frigelli.

La sua nomina è avvenuta ieri nel corso dell’assemblea dell’Ente dove sono stati eletti anche il vicepresidente Giammarco Giovannelli e i componenti del comitato direttivo Bruno Di Federico, Manlio Ruggieri, Marisa Tiberio, Elena Zanola.