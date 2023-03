Oltre 30 milioni dal Pnrr per i danni legati agli eventi meteorologici del 2017 e 2019

Arriveranno a breve oltre 30 milioni euro di fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per i danni legati agli eventi calamitosi che hanno investito l'Abruzzo negli anni 2017 e 2019.

La giunta regionale, nella seduta di ieri, ha deliberato la presa d’atto dell’accordo tra il Dipartimento nazionale della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo. Nello specifico, l’accordo destina 30.399.186,09 euro di fondi per la sistemazione di danni per gli eventi meteorologici degli anni 2017 e 2019, come annunciato dal sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale Umberto D’Annuntiis. Le risorse si aggiungono a quelle già destinate alla riduzione del rischio idrogeologico.

“Il programma – illustra il sottosegretario D’Annuntiis – riguarda interventi di difesa valanghiva, di sistemazione dissesti e viabilità, consolidamento, riparazione scogliere, ripristino argini, opere di difesa, messa in sicurezza dei centri abitati".