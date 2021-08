Costa dei Trabocchi: pronti i fondi per nuove attrezzature per la pesca sostenibile

Il bando pubblicato dal Flag Costa dei Trabocchi per la concessione di 118 mila euro è rivolto a proprietari e armatori di imbarcazioni per la piccola pesca da Francavilla a San Salvo

In arrivo fondi per la pesca destinati agli operatori lungo la costa dei trabocchi. Il Flag Costa dei Trabocchi ha infatti emesso un avviso pubblico, con scadenza all’8 ottobre 2021, attraverso il quale mettere a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 118 mila euro derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (PO FEAMP 2014-2020). B

I beneficiari saranno gli armatori e i proprietari di imbarcazioni per la pesca artigianale che siano residenti o abbiano sede legale/operativa in uno dei comuni costieri della provincia di Chieti (da Francavilla a San Salvo). I soggetti interessati potranno contare su un contributo massimo di 3.000 euro (a fronte di una spesa massima ammissibile pari a 3.750 euro), non cumulabile con altri sostegni pubblici goduti dal beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.

L’obiettivo è favorire l’acquisto di nuovi strumenti utili a una pesca più selettiva e sostenibile, come ad esempio reti a maglie più larghe di quelle attualmente in uso, nasse rigide per la cattura di cicale di mare e seppie, cogolli e cestelli per le lumachine di mare.

Come spiega il presidente del Flag, Franco Ricci: "Si tratta di un avviso dedicato agli operatori della piccola pesca per l’acquisto di attrezzature più selettive e sostenibili. Quando si pesca, infatti, spesso nelle reti finiscono anche pesci sottotaglia che non possono essere commercializzati e che, per giunta, rappresentano un problema per gli operatori in termini di smaltimento dei rifiuti. Dal punto di vista ambientale, inoltre, questo provoca anche un impoverimento del mare e non ce lo possiamo permettere. Abbiamo pensato, quindi, di supportare la piccola pesca favorendo investimenti nell’acquisto di attrezzature più selettiva. A breve comunicheremo i nominativi dei tecnici individuati dai Comuni della Costa dei trabocchi e da noi formati per aiutare le imprese a presentare la domanda nella maniera corretta. Con una dotazione finanziaria di 118 mila euro riusciremo a soddisfare le richieste di circa 40 pescatori del nostro territorio di riferimento".