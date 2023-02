Workshop su cinema e teatro a Ortona: primo appuntamento con Davide Iodice

L'associazione culturale Duel organizza, in collaborazione con la società Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio, Lorenza Sorino, Davide Borgobello e con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli, il primo di una serie di workshop con professionisti in ambito teatrale e cinematografico; il progetto si estenderà da febbraio a giugno 2023, ogni appuntamento è a numero chiuso e si terrà presso il cinema auditorium Zambra di Ortona, gestito da Unaltroteatro.

"Questo è il primo di una serie di workshop che vogliamo portare all'interno del progetto Ut Factory - spiega Lorenza Sorino - La scelta di ogni artista è legata alla volontà di far arrivare, in un territorio come quello di Ortona e dell'Abruzzo in generale, professionisti di rilevanza nazionale che abbiamo incontrato durante il nostro percorso di formazione e di lavoro e per i quali nutriamo grandissima stima e affetto".

Si parte con la due giorni dell'11 e 12 febbraio con il workshop di Davide Iodice ossia, l'enciclopedia delle emozioni: "Questo presente ci consegna una società convalescente, fragile e bisognosa di aiuto, disorientata in un vero e proprio 'dopoguerra delle emozioni', in cui il distanziamento fisico si è fatto psicologico prima ancora che sociale. È più che mai urgente allora, ritrovare l’originaria forza catartica del teatro, risignificando la funzione terapeutica e sociale per cui quest’arte è nata: rimettere al centro del processo l’artista teatrale come specialista delle emozioni e della relazione", spiega Iodice.

"Davide Iodice l'ho incontrato la prima volta diversi anni fa in un progetto di formazione al Teatro Stabile di Napoli - spiega la Sorino - e il lavoro fatto con lui mi è rimasto 'addosso' e resta per me un riferimento. La speranza è che lo diventi, grazie a questo incontro, anche per i giovani che vorranno partecipare al workshop".

Davide Iodice è diplomato in regia presso l’Accademia nazionale d'arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma con il Maestro Andrea Camilleri, è tra i fondatori della compagnia Libera Mente di cui è stato direttore artistico. È stato co-direttore artistico del centro di ricerca Teatro nuovo di Napoli. È ideatore e direttore artistico della Scuola elementare del Teatro, conservatorio popolare per le arti della scena, progetto di arte e inclusione sociale. È responsabile dei progetti di arte e inclusione sociale per il Teatro Trianon Viviani.

Ha collaborato a vario titolo con Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Carlo Cecchi, Roberto De Simone, con il maestro guarattellaro Bruno Leone e con danzatori e performers del Tanz Theater di Pina Bausch, della Compagnie Maguy Marin e del Mark Morris Dance group. Ha lavorato e lavora con il teatro in diversi luoghi del disagio, dall’Ospedale Psichiatrico S.Maria della Pietà di Roma al Carcere di Volterra, a quelli della Giudecca e di Nola, fino al dormitorio pubblico di Napoli e all’OPG di Secondigliano.

Vista la disponibilità limitata di posti si consiglia di mandare la propria candidatura a info@unaltroteatro.com, o chiamare il numero 345.4367809.