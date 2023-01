Il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali della d’Annunzio” organizza “Comunicare la cultura – L’engagement per i cittadini”

Prospettive, potenzialità e problemi legati alla comunicazione della cultura in generale e, più in particolare, del sistema museale, dei luoghi, degli eventi, delle mostre e delle pubblicazioni saranno al centro del convegno sul tema “Comunicare la cultura - L’engagement per i cittadini” in programma giovedì 12 gennaio, dalle ore 16 nell’Aula multimediale del Rettorato nel Campus di Chieti. L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’università “d’Annunzio”, diretto dal professor Fabrizio Fornari, con il patrocinio dell’Ordine regionale dei giornalisti d’Abruzzo.

I lavori si apriranno con la lectio magistralis del direttore dell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, professoressa Lella Marzoli. Seguiranno gli interventi di Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, del direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali della “d’Annunzio”, professor Fabrizio Fornari, del giornalista Marco Ferrazzoli della presidenza del Consiglio dei Ministri e del professor Andrea Lombardinilo, Delegato del Rettore alla comunicazione di Ateneo.

“L’avvento del digitale - spiega il professor Andrea Lombardinilo, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi - ha profondamente mutato anche le modalità di comunicazione e di divulgazione delle notizie, con tutto quel che ne consegue sul piano dell’attendibilità e della qualità dell’informazione. Non fa eccezione il giornalismo culturale, che non si limita alla segnalazione di mostre, eventi e luoghi, ma è sempre più proiettato su una dimensione divulgativa a supporto dell’engagement dei cittadini, agevolato dalla convergenza di vecchi e nuovi media. Di qui - l’opportunità di riflettere, attraverso la lectio magistralis della professoressa Lella Mazzoli e il successivo approfondimento a più voci, sulle modalità di fruizione della comunicazione culturale, nello scenario complesso della globalizzazione delle notizie e delle immagini”.