Nasce il tavolo di confronto per i tutori dei minori stranieri non accompagnati

È nato in Abruzzo il Tavolo di confronto per i tutori dei minori stranieri non accompagnati: ad annunciarlo la garante per l’infanzia e l’adolescenza Maria Concetta Falivene ieri, nella sede del consiglio regionale, durante la consegna degli attestati ai tutori per minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato all’ultimo corso organizzato dall’autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo.

"Abbiamo deciso di costituire un tavolo di confronto con tutti i tutori dei msna abruzzesi – ha spiegato Falivene - in collaborazione con la professoressa Cinzia Turli e l’avvocato Amelide Francia per esaminare i punti di debolezza e quelli di forza che devono affrontare nella quotidianità. Si è rimarcata l’esigenza di attuare anche in Abruzzo il dlgs 2015 n. 142 per l’accoglienza dei minori che si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima e seconda accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione sia immediata che dopo i 30 giorni della presa in carica, come specificato anche dalla legge n. 47 del 2017, si tratta di strutture specificamente destinate ai minori. Per questi ragazzi sono fondamentali figure, oltre al tutore, gli assistenti sociali, i mediatori culturali, linguistici e gli psicologi”.

Nel corso dell’incontro la coordinatrice del corso di formazione per tutori dei msna, Amelide Francia, ha dichiarato che si continuerà con la formazione per i tutori, mentre Monia Scalera, componente della commissione adozioni internazionali presso la presidenza del consiglio dei ministri, si è detta “certa che riusciremo ad attuare un percorso virtuoso per la tutela dei msna”. La garante Falivene ha concluso spiegando come si sia “creato un movimento molto forte di solidarietà e attenzione sull’intero territorio abruzzese per i msna oltre che per i bambini e i ragazzi, circa 600, che vivono nelle case famiglia. Siamo veramente tanti e sono certa che Il tavolo di confronto darà stimoli concreti sia all’affido familiare che all’attuazione dei centri governativi”.