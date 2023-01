"Social in Comune 3.0: il web a portata di tutti": tornano gli incontri online gratuiti

"Social in Comune 3.0: il web a portata di tutti" è il ciclo di incontri, che si tiene per il terzo anno consecutivo, organizzato dal Comune di Bomba per una maggior sensibilizzazione alla comunicazione digitale consapevole, rivolto a piccole medie imprese e liberi professionisti.

Non si tratta di un corso professionalizzante, ma di un percorso gratuito volto a sensibilizzare commercianti e liberi professionisti sull’importanza di una buona comunicazione sui social network e dare un’infarinatura generale sulle opportunità che le diverse piattaforme offrono agli utenti.

“Ormai la maggior parte di noi utilizza i social per informarsi e conoscere. Essere presenti in modo professionale ed efficace diventa quasi irrinunciabile per chi ha un'attività commerciale. Quindi non possiamo che essere contenti, viste anche le richieste pervenuteci da più parti, di inaugurare la terza edizione di Social in Comune" afferma il sindaco Raffaele Nasuti.

A tenere gli incontri, supervisionati da Marinella Fioriti, assessore alla cultura del Comune di Bomba, sarà la dottoressa Tiffany Pesenti, social strategist di Bergamo che da 10 anni lavora nell’ambito della comunicazione social per le aziende, e da anni tiene laboratori dedicati alla comunicazione social per le imprese presso l’università degli studi di Bergamo.

"Social in Comune 3.0" avrà inizio martedì 31 gennaio e terminerà martedì 30 maggio 2023. Gli incontri si terranno il martedì dalle 21 alle 22 su un'apposita piattaforma online. Gli incontri sono rivolti a commercianti e liberi professionisti che desiderano approfondire il tema della comunicazione sui social ad uso professionale. Il percorso è interamente gratuito. Al fine di poter dedicare le giuste attenzioni ad ogni partecipante, è previsto un numero massimo di 20 iscritti. È possibile iscriversi inviando una mail a info@comunedibomba.it entro il 30 gennaio.