Opportunità di lavoro a Malta e Cipro: un seminario online per scoprire come coglierle

ll Servizio Eures della Regione Abruzzo, in collaborazione con l’ufficio Placement dell’università di Teramo, ha organizzato un seminario online, in programma giovedì 12 maggio, alle ore 15.30 sulle opportunità di tirocinio e lavoro a Malta e Cipro, mete di lavoro oggi molto richieste, soprattutto dai giovani, a seguito dell’emergenza sanitaria.

Il webinar, dopo una breve presentazione dei servizi offerti da Eures, vedrà la partecipazione di rappresentanti della rete Eures di Malta e Cipro. Per ciascuno dei due Paesi, che oggi presentano un’economia in crescita con la nascita di nuove aziende, verranno fornite informazioni su vivere e lavorare, in particolare sulla situazione del mercato del lavoro e i posti disponibili. Verranno poi forniti consigli pratici sulla redazione di un curriculum vitae di successo e sul colloquio di lavoro in lingua inglese nei rispettivi paesi.

L’appuntamento si inserisce in un ciclo di webinar “Ready for Mediterranean Area? – Pronti per l’area del Mediterraneo?”, che dovrebbe proseguire nei prossimi mesi con altri paesi dell’area mediterranea, quali Francia, Spagna, Portogallo e Grecia in modo da dare una panoramica più ampia sulla situazione del mercato del lavoro e sulle opportunità professionali. Per partecipare è necessario iscriversi online a questo link.