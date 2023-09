Selezione attraverso corso di formazione gratuito per lavorare nell’azienda Walter Tosto Spa

Apre l'accademia permanente Confimi Industria Abruzzo e propone una selezione attraverso corso di formazione ad accesso gratuito per lavorare

nell’azienda Walter Tosto spa.

L’accademia permanente nasce dalla collaborazione tra Confimi Industria Abruzzo, confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata, l’agenzia per il lavoro Maw e l’agenzia formativa Oltre, per rispondere con soluzioni concrete alle esigenze del tessuto imprenditoriale afflitto dal fenomeno dello Skill Mismatch, il divario, sempre più profondo, tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente in possesso dai lavoratori e/o dai candidati.



L’iniziativa nasce con lo scopo di individuare, formare e supportare la crescita di profili professionali con competenze aggiornate - tecniche, umane e sociali - in tutti i settori produttivi, a livello regionale e nazionale.

Walter Tosto Spa aderisce e inaugura l’apertura dell’accademia Confimi Industria Abruzzo, con il primo corso professionalizzante mirato all’inserimento in azienda. Il percorso pratico ed esperienziale intende formare critical process equipment specialist, ovvero profili specializzati in progettazione e realizzazione di apparecchiature critiche per i processi industriali e per la produzione di energia verde. Il percorso professionalizzante è finanziato dal fondo Forma.Temp ed è rivolto a disoccupati, inoccupati e candidati a missione di lavoro in somministrazione che desiderano accrescere competenze tecniche e trasversali per operare e ricoprire ruoli strategici nell’ambito della progettazione e produzione di componenti critici per l’industria di processo, in particolare Chimica, Petrolchimica, Oil & Gas ed Energia.



Il percorso formativo, della durata complessiva di 36 giorni, prenderà il suo avvio l’11 ottobre e prevede 50 ore in aula virtuale e 150 ore tra teoria, affiancamento passivo e pratica in azienda, con frequenza dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni chiuderanno l’8 ottobre, restano dunque ancora pochi giorni per candidarsi e avere la possibilità di acquisire e perfezionare competenze immediatamente spendibili e partecipare alla selezione per lavorare nell’azienda Walter Tosto Spa.

Per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura a OLTRE S.r.l. attraverso i seguenti canali:

https://www.oltresrl.eu/index.php/critical-process-equipment-specialist-specialista-in-apparecchiature-industriali-per-la-produzione-di-energia-verde-corso-gratis-pescara/, telefono 0854314112, whatsApp 3938307781 ed e-mail info@oltresrl.eu