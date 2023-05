Ri-Tornareccio: l'Arci di Chieti presenta i risultati del corso di formazione Erasmus+

L'Arci di Chieti presenta i risultati del corso di formazione Erasmus+ “Artistic Expression to facilitate youth inclusion processes” a Tornareccio. Oggi, 10 maggio, alle ore 18, nella sala polifunzionale “Remo Gaspari” in viale Don Bosco, si terrà l’incontro dal titolo “riTornareccio”, organizzato dall’associazione in collaborazione con il Comune di Tornareccio e l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette.

Il corso di formazione Erasmus+ sta avendo luogo proprio a Tornareccio dal 3 maggio scorso e terminerà il prossimo 12 maggio.

“Stiamo realizzando un progetto Erasmus+ coinvolgendo circa 32 tra operatori giovanili, educatori, volontari, responsabili di associazioni, artisti provenienti da Italia, Belgio, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Serbia, Portogallo, Montenegro, Germania e Francia. Obiettivo principale del progetto - sottoliena Mario Serrao, presidente dell’Arci di Chieti - è quello di aprire un 'canale di comunicazione' con i giovani attraverso l’utilizzo di strumenti artistici e creativi collegati a vari aspetti del vivere quotidiano (sviluppo sostenibile, storia locale e tradizioni, produzioni tipiche del territorio, intercultura, ecc.) così da incrementare processi di inclusione sociale, di cittadinanza attiva e di sviluppo personale e delle comunità locali£-

"Durante il corso di formazione - aggiunge Giorgio Micoli, responsabile del progetto - sono state realizzate attività formative di educazione non formale che hanno avuto il loro apice con la realizzazione di tre workshop tematici: storytelling, murales e visual art communication. Durante riTornareccio condivideremo con la comunità tornarecciana i risultati ottenuti e i prodotti realizzati da ciascun laboratorio Inoltre avremo l’onore e il piacere di essere accompagnati dalle canzoni del coro Contrappunto di Tornareccio che durante il corso di formazione ci ha fornito elementi di conoscenza sulla storia della comunità locale".

"Il linguaggio artistico - afferma il sindaco di Tornareccio, Nicola Iannone - rappresenta uno dei modi pi ù popolari che i giovani usano per esprimere se stessi, i propri desideri, le proprie idee e sempre più viene individuato come lo strumento adottato per interagire con la società, i loro contesti, i loro pari. Per questo motivo, l’amministrazione di Tornareccio, accoglie ancora una volta con grande entusiasmo i giovani europei nel proprio territorio al fine di avviare e consolidare percorsi di inclusione e di riflessione sul ruolo sociale dei giovani attraverso l’arte e la cultura. Tornareccio, grazie alle sue peculiarità culturali, enogastronomiche ed ambientali, offre un contesto ideale allo svolgimento di questo tipo di progetti".

Il corso di formazione “Artistic Expression to facilitate youth inclusion processes” è organizzato nell’ambito del programma Erasmus+ Youth per il quale l’Agenzia Nazionale per i Giovani ha accreditato l’Arci Chieti, unica associazione in Abruzzo, con una progettualità triennale complessa che prevede la realizzazione di sei incontri internazionali tra Italia, Bosnia e Montenegro.