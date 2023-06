L'associazione Proteo Fare Sapere organizza corsi di formazione per l'accesso al Tfa sostegno

Mercoledì 7 giugno, alle ore 17.30, nella sede della Cgil di Chieti, in via Salomone 69, ci sarà la presentazione del corso di formazione organizzato in vista della selezione per accedere al Tfa sostegno.

L'università d'Annunzio, infatti, ha appena pubblicato il nuovo bando, rendendo note le date delle prove preselettive per accedere al corso.

Il corso di preparazione si svolgerà in presenza. Alla presentazione interverranno il presidente di Proteo Fare Sapere Abruzzo Sergio Sorella, la presidente di Proteo Fare Sapere Chieti Lilliana Rapposelli, il segretario della Flc Cgil Chieti Antonio Lagatta.