L'equo compenso alla luce dell'entrata in vigore della nuova legge, avvocati a convegno a Chieti

Si svolgerà mercoledì 28 giugno 2023, dalle ore 15 alle 18 nella sala Cascella della Camera di commercio Chieti Pescara in piazza G.B. Vico 3 a Chieti, il convegno, in corso di accreditamento dall’Ordine degli avvocati di Chieti per la formazione continua, dal titolo “L’equo compenso alla luce dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023 N. 49. Il diritto al compenso commisurato al valore della prestazione”.

I saluti istituzionali saranno affidati a dott. Guido Campli, presidente del tribunale di Chieti, avvocato Goffredo Tatozzi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Chieti, avvocato Francesco Paolo Perchinunno, presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, avvocato Luca Scampoli, presidente della sezione Aiga Chieti.

Interverranno in qualità di relatori: Marcello Salerno, professore di Istituzioni di diritto pubblico all'università di Bari, avvocato Carlo Foglieni, vice presidente Aiga, avvocato Anna Coppola, consigliere giunta nazionale Aiga, avvocato Donato Di Campli, tesoriere del Consiglio nazionale forense, avvocato Manuele Marcovecchio, consigliere regionale Abruzzo.

La manifestazione, come spiega l'avv. Fernando Alfonsi, coordinatore regionale per l’Abruzzo dell’Associazione italiana giovani avvocati, “è stata organizzata e promossa dal coordinamento regionale nell'ambito della propria calendarizzazione annuale di eventi associativi e formativi e si pone l’obiettivo di costituire un’occasione di studio e confronto sull’attuale entrata in vigore della legge 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

"L’entrata in vigore della suddetta legge”, prosegue l'avv. Elio Carlino, componente dell’Ufficio legislativo della giunta nazionale Aiga, al quale sarà affidata la moderazione dell’evento, “è stata sostenuta in maniera trasversale da tutto il mondo dei lavoratori autonomi in quanto costituisce finalmente uno strumento normativo volto a tutelare il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio, secondo il quale a ogni prestazione professionale debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta, è alla base infatti di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei professionisti”.

“La Legge 21 aprile 2023 n. 49 supera il vuoto creatosi dopo l’abolizione dei minimi tariffari nel 2006 ed evita le conseguenze di una deregolamentazione che ha portato, in questi anni, molte pubbliche amministrazioni a mettere a bando per 1 euro la consulenza dei professionisti", dice l’avv. Carlo Carlo Foglieni, vicepresidente dell’Aiga, “Per tali motivi l’Aiga ha salutato come un importante vittoria la recente entrata in vigore della suddetta legge la quale ha il pregio di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e di rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti. La citata normativa però per la nostra associazione non può essere considerata solo un punto di arrivo ma deve rappresentare invece, un punto di partenza. Solo l’introduzione di un compenso minimo garantito per le prestazioni professionali rese dagli avvocati, rapportate ai parametri ministeriali stabiliti con decreto, sarebbe quindi idonea a garantire il rispetto del dettato di cui all’art. 36 della Costituzione e a restituire la dignità alla nostra professione”.

L’ avv. Luca Scampoli, presidente della sezione Aiga di Chieti, sottolinea “il privilegio di poter nuovamente ospitare un convegno con oggetto il tema, attualmente al centro del dibattito politico ed istituzionale, dell’equo compenso al quale la sezione teatina è particolarmente legata avendo dedicato al medesimo, nel solco della propria pluriennale offerta formativa, incontri studio e di approfondimento sin dal 2016, tempo in cui hanno visto la luce le prime proposte di riforma culminate oggi con l’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023 n. 49”.