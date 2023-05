Nuova edizione di NeetOn in Abruzzo: al via il corso per formare manutentori di eBike

Al via in Abruzzo una nuova edizione di NeetOn, il progetto di formazione a cura di Bosch Italia, LabLaw, ManpowerGroup, Fondazione Human Age Institute e la Corporate Academy Bosch Tec nato con l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet (not in education, employment or training) attraverso specifici corsi di formazione.

Sarà la città di Ortona a ospitare un nuovo corso per formare manutentori di eBike: il tutto partirà lunedì 8 maggio in concomitanza con il Giro d’Italia che oggi ha preso il via da queste parti.

I partecipanti seguiranno il corso in presenza presso le aule del Cnos-Fap di Ortona, tra lezioni teoriche e prove pratiche. A questo, si aggiungeranno i project work, grazie ai quali i ragazzi avranno l’opportunità di applicare concretamente le nozioni apprese, confrontandosi con le aziende per facilitare così il processo di ingresso nel mondo del lavoro.

L’esperienza è riservata ai ragazzi disoccupati da almeno 12 mesi e residenti in Italia, i quali possono inviare la propria candidatura sul sito Manpower al seguente link.

“Grazie a un percorso di formazione ad hoc e all’acquisizione delle giuste competenze, i giovani possono avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, riacquistando consapevolezza delle proprie capacità” ha dichiarato Roberto Zecchino (Bosch Group South Europe).

“Il tema dei giovani è stato sempre al centro delle iniziative di Lablaw, sin dalla sua costituzione, tanto più quando queste hanno quale finalità quella di realizzare un circolo virtuoso che consenta l’uscita dalla condizione innaturale del non formarsi e non lavorare. Per questa ragione Lablaw ha sostenuto sin dal primo momento l’iniziativa NeetON che si è confermata, nel tempo, un modello di successo”, ha aggiunto Francesco Rotondi, managing partner LabLaw.

“Nel contesto attuale in cui convive un paradosso - spiega Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia - la difficoltà delle aziende nel reperire i profili che cercano e al contempo la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei Neet, la formazione riveste un ruolo ancor più cruciale. Il progetto NeetOn, che ha visto ManpowerGroup impegnato in prima linea, rappresenta un supporto concreto, mira a stimolare la proattività dei ragazzi e offre uno strumento concreto di lavoro e formazione ai giovani che non studiano e non lavorano”.