Letture, musica, alfabetizzazione digitale: a Fossacesia i laboratori per giovani e ultrasessantacinquenni

A Fossacesia da gennaio inizieranno quattro laboratori per giovani e ultrasessantacinquenni, organizzati dall'amministrazione comunale. I laboratori si terranno nel centro pastorale "C. Massari".

Da mercoledì 11 gennaio e fino a mercoledì 31 maggio 2023 per gli ultrasessantacinquenni inizierà il laboratorio di lettura biblioterapia: "Il benessere in un libro". Gli incontri sono fissati al mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17. Sempre nella stessa data di gennaio, si avvierà il laboratorio musicale per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, intitolato "Musica Maestro". Anche per questo corso la conclusione è fissata per il 31 maggio. Le lezioni si svolgeranno tutti i mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.

Un altro laboratorio dedicato agli ultrasessantacinquenni, prenderà il via il 13 gennaio e durerà fino a venerdì 26 maggio. Si tratta di un corso digitale, che segue quello che già si è tenuto lo scorso anno, stavolta titolato "Ri-connettersi al Territorio", che si terrà tutti i venerdì dalle ore 15 alle ore 17. Anche per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, è previsto per il secondo anno consecutivo un laboratorio digitale "#NoicittadiniDigitali", in programma tutti i venerdì dalle ore 17 alle ore 19 dal 13 gennaio fino al venerdì 26 maggio.

?In attesa che vengano avviati i lavori di riconversione degli spazi dell'ex scuola dell?infanzia, in via 25 Aprile, interventi per i quali abbiamo ottenuto un finanziamento di 2.267.464 euro che ci permetteranno di trasformare in un centro polifunzionale per la famiglia il plesso scolastico oramai in disuso, dobbiamo ringraziare il nostro parroco, don Leo Rosa, per aver messo a disposizione della nostra comunità, ancora una volta, il centro pastorale ? sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. I laboratori sono il frutto di un ottimo lavoro portato avanti nel primo semestre di quest?anno dall?Assessorato alle politiche sociali, che è riuscito a calamitare l?interesse di molti cittadini, rivelatosi tra l?altro molto utile per i non più giovani, che hanno potuto affacciarsi nel mondo delle nuove tecnologie e accedere con facilità ai servizi individuali?.

Gli interessati ai corsi possono ricevere informazioni e iscriversi ad uno dei laboratori, rivolgendosi allo sportello delle Politiche Sociali del Comune di Fossacesia, oppure contattando il numero 0872/608740, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.