Its meccatronica presenta i nuovi corsi di alta formazione rivolti ai giovani diplomati in cerca di specializzazione

L'istituto tecnico superiore Meccatronica di Lanciano presenta i nuovi corsi di alta formazione rivolti ai giovani diplomati in cerca di specializzazione. L’offerta formativa per il biennio 2023-2025, parte della quale è finanziata dalla Regione Abruzzo, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa.

I nuovi corsi programmati per 2023-2025 sono i seguenti: a Lanciano due corsi di “tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici” in collaborazione con le aziende del polo automotive e di “tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici, tecnico processi avanzati per l’industria 4.0” in collaborazione con Irplast; a Chieti due corsi di “tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppodi sistemi software” in collaborazione con Confindustria Chieti-Pescara. Mentre a Teramo e ad Avezzano saranno attivati il corso di “tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici”.

Tutti i corsi saranno di 1.800 ore distribuite in 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali, e 800 di project-work/tirocinio in azienda. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre.

“Il comparto produttivo abruzzese sta chiedendo insistentemente tecnici ben formati soprattutto nella meccatronica ed informatica ed è questa la nostra mission: fornire personale adeguato e smart alle aziende del territorio – ha affermato Paolo Raschiatore, presidente della Fondazione Its Academy di Lanciano - abbiamo accolto con grande interesse l’opportunità di nuove occasioni di occupazione per giovani anche in altre aree dell’Abruzzo e ringraziamo la Regione Abruzzo per metterci a disposizione strumenti finanziari idonei per rispondere a queste esigenze, attraverso la nuova programmazione Fse”.

“La Regione crede molto nella capacità occupazionale degli Its - le parole dell'assessore regionale Quaresimale - anche perché ci sono i numeri a confermarlo e per questo ha deciso di finanziare senza tentennamenti 42 corsi di alta formazione che dovranno essere tenuti dai sei istituti tecnici superiori presenti in regione nei prossimi anni. Ora partono i corsi dell’Its Meccatronica; a breve sarà la volta degli altri Its regionali e solo allora avremo di fronte un’offerta formativa completa in grado di venire incontro a tutte le esigenze".