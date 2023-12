L'Its di Lanciano ammesso nella rete nazionale dei test center Siemens

L’Its academy di Lanciano primo test center Siemens in Abruzzo. Lo annuncia Antonio Maffei, direttore della Fondazione Its Academy: “È con grade soddisfazione ed orgoglio - ammette - che apprendiamo la notizia di essere stati ammessi nella Rete nazionale dei Test center Siemens per la certificazione delle competenze di automazione. Questo ci consente di partecipare al programma di certificazione competenze automazione per docenti e studenti e ai corsi di aggiornamento per docenti su tematiche legate al mondo dell’Automazione e all’Industria 4.0”. Un vero plus per le attività dell’Its Academy di Lanciano che consentirà allo stesso di entrare nella rete di scuole e di docenti certificati a livello nazionale in grado di valorizzare e certificare le competenze nell’ambito Automazione degli studenti in uscita nel mondo del lavoro.

"Un ringraziamento - aggiunge Maffei - al settore Education di Siemens sempre attento alle esigenze delle scuole, degli Its ed in generale alla formazione delle giovani generazioni".