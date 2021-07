Aperte le iscrizioni per i corsi gratuiti in meccatronica e automazione dell'Its Academy sistema meccanica di Lanciano

Tre i percorsi previsti: uno in collaborazione con Sevel per formare “manutentori 4.0”, uno con Adecco Italia in apprendistato di alta formazione e un altro in collaborazione con il Polo di Innovazione Automotive e altre aziende del settore meccanico, meccatronico e manifatturiero per formare “Tecnici 4.0”

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi gratuiti in meccatronica e automazione dell'Its Academy sistema meccanica di Lanciano, che partiranno in autunno. Ci si può iscrivere fino al 2 ottobre.

L’offerta formativa dei corsi realizzati con le aziende, per il nuovo biennio 2021-2023, vede l’attivazione di 3 percorsi: uno in collaborazione con Sevel spa di Atessa (Ch) per formare “manutentori 4.0”, uno in collaborazione con Adecco Italia in apprendistato di alta formazione e un altro in collaborazione con il Polo di Innovazione Automotive e altre aziende del settore meccanico, meccatronico e manifatturiero per formare “Tecnici 4.0”.

Per accedere ai corsi, lo studente deve avere un diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo, anche se è preferibile (ma non obbligatorio), un diploma in ambito tecnico, perché maggiormente richiesto dalle aziende del settore di riferimento. In più, bisogna frequentare con regolarità il corso e le attività didattiche collaterali, così come i tirocini formativi in azienda.

"Poi - spiega Paolo Raschiatore Presidente della Fondazione - ci sono altre caratteristiche importanti – aggiunge - in particolare la passione verso le tecnologie, la predisposizione a lavorare in gruppo, al rispetto delle regole, la voglia di mettersi in gioco in una sfida continua con le proprie capacità. Queste caratteristiche consentono di seguire il corso Its nel migliore dei modi e garantirsi alla fine non solo un lavoro, ma un buon lavoro!"

L’Its Sistema Meccanica ha un indice di placement tra i più alti in Italia, grazie alla forte collaborazione instaurata con le aziende distribuite su tutto il territorio regionale (Sevel, Honda, Imm, Denso, Taumat, Tiberina, Te Connectivity, Selmec, Silatech, Vision Device, Dayco, Tekne, Fater solo per citarne alcune) e si stanno siglando intese anche con altre importanti realtà produttive sia in regione che fuori regione, sempre più interessate ai diplomati Its

Tutti i corsi sono gratuiti e formeranno "Tecnici superiori per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici - Industria 4.0”. In accordo con le esigenze di competenze delle aziende del settore, i corsi Its saranno dedicati alla formazione di tecnici in linea con le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, le competenze più richieste oggi dal mondo del lavoro. Big data analisys, stampa 3D, programmazione avanzata di Plc, Cnc avanzata, automazione, robotica etc. sono solo alcuni dei temi oggetto di approfondimento dei corsi, oltre naturalmente alle materie più convenzionali (manutenzione, meccanica, disegno tecnico, inglese, etc.) e ai cosiddetti softskill (problem solving, team building, comunicazione, aggiornamento continuo), tutti requisiti irrinunciabili per entrare nel mondo del lavoro.

L’organizzazione della formazione è di tipo academy-duale: 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali, e 800 di project work in azienda. L’iscrizione può essere fatta on-line sul sito della Fondazione e sarà possibile candidarsi per più percorsi. Il numero dei partecipanti ai singoli corsi sarà di 25-30 allievi, sulla base delle graduatorie e degli esiti della selezione che si svolgerà presso la sede della Fondazione il 12 ottobre 2021.

Per chi volesse continuare gli studi, c’è anche la possibilità di conseguire la Laurea in Ingegneria grazie ai crediti formativi rilasciati dall’Its.