Gli studenti del liceo classico Vico a lezione di volontariato con l'associazione Allegrino

Volontariato, solidarietà e cittadinanza attiva sono i temi di una serie di incontri che si stanno tenendo al liceo classico G.B. Vico di Chieti nell’ambito del progetto “Insieme Oltre”, realizzato dell’associazione “Domenico Allegrino “Odv (capofila) di Pescara, per le classi 3B e 4B.

L’attività punta ad aiutare i giovani a comprendere come il volontariato sia un’opportunità straordinaria per conoscere valori importanti, per confrontarsi con realtà apparentemente distanti dal proprio mondo e superare barriere e pregiudizi.

“Cerchiamo di guidare i ragazzi verso una conoscenza più profonda del proprio animo – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione - Attraverso questa analisi li conduciamo a valorizzare il rapporto con l’altro, a sviluppare una maggiore sensibilità verso il suo vissuto e ad accogliere le richieste di aiuto e comprensione. Sono piccoli semi che gettiamo nella certezza che essi fruttino. Ci affiancano in questa attività l’Avis di Francavilla al Mare e l’associazione Meridiani paralleli di Chieti. Gli studenti, conclusi gli incontri a scuola, faranno un’esperienza di volontariato partecipando a ‘Pronto eccoci’, un servizio gratuito con cui la nostra associazione supporta gli over 65 aiutandoli ad affrontare momenti di solitudine, fragilità e problemi di tutti i giorni. Ringrazio per la collaborazione la dirigente scolastica, professoressa Paola Di Renzo, e il docente coordinatore del progetto Gianni Scarsi”.

Il progetto proseguirà con una visita guidata al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara alla quale prenderanno parte giovani e over 65, al fine di promuovere uno scambio generazionale. Prevista, inoltre, un’attività dedicata agli anziani a cui i ragazzi trasmetteranno conoscenze digitali. Verranno organizzati anche giochi di abilità e rappresentazioni teatrali, che avranno come protagonisti studenti e over 65.

Il progetto “Insieme Oltre” tocca i territori di Pescara, Chieti e Casoli. I beneficiari sono giovani e anziani. È stato ideato ed è coordinato dall’associazione Domenico Allegrino Odv di Pescara, che ha come partner l’associazione “Meridiani Paralleli” di Chieti, l’Aps Il sogno di Benny Gio di Pescara, l’Avis comunale di Francavilla al Mare e, come collaboratori i Comuni di Pescara e Casoli, il liceo Marconi di Pescara e il convitto nazionale G.B. Vico di Chieti.

È finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo nell'ambito del sostegno alle iniziative e progetti di rilevanza regionale e promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e D.M. 141/2022 Risorse ADP 2022 - 2024, Determina di approvazione Avviso pubblico DPG022/164 del 23/08/2023, Determina di approvazione esiti DPG022/16 del 06/02/2024 Cup: C29I24000270008.