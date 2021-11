"Formazione, ricerca ed innovazione per la crescita sostenibile del settore agroalimentare”, alla Valagro un incontro per ricordare Di Fonzo e Stanca

“Formazione, ricerca ed innovazione per la crescita sostenibile del settore agroalimentare” è il titolo dato all’incontro che si svolgerà sabato 27 novembre, alle ore 10 nella sala convegni della Valagro e che sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=MRZlEIKHDCs) e Facebook dell’associazione RATI - Rete di Abruzzesi per il talento e l'innovazione.

L’incontro è organizzato per ricordare due scienziati della genetica vegetale, Natale Di Fonzo e Michele Stanca che con la loro pregevole opera hanno dimostrato un legame forte e generoso con l’Abruzzo, la sua agricoltura e la sua agroindustria.

Interverranno Ottorino La Rocca, già presidente della Valagro, Dino Mastrocola, rettore dell'università di Teramo, Enrico Dainese, preside facoltà di Bioscienze Università di Teramo, Lino Natale Frega, presidente sez. Centro-Est Accademia dei Georgofili, Angelo Cichelli, direttore scuola superiore Università di Chieti-Pescara, Andrea Ciccarelli, delegato del rettore alla terza missione, università di Teramo, Alberto Piaggesi, global research directors, Matteo Giangrande, docente di Storia e filosofia e socio Rati, Pasquale De Vita, direttore dell’Istituto di cerealicoltura di Foggia, Giovanni Di Fonzo, presidente dell’associazione Rati, Coordinati da Donato De Falcis, Socio Rati.

Ripercorrendo con i diversi attori impegnati nella istruzione, nella formazione, nei settori della ricerca, della innovazione e delle esigenze innovative delle imprese, si intende dare un contributo di idee ed utili suggerimenti al fine di rendere più robusto, competitivo e sostenibile socialmente ed economicamente i processi di sviluppo e di armonizzare il processo formativo con le nuove esigenze lavorative e con le nuove strutture organizzative.