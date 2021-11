Corso di guida sicura per gli autisti d'ambulanza a Ortona

Un corso di guida sicura per gli operatori del 118 della Asl di Teramo è in programma mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre nell’autodromo internazionale di Ortona. Sarà tenuto da Alfredo De Dominicis e da altri cinque istruttori dello staff Dedo driving school e coinvolgerà 45 autisti di ambulanza che saranno impegnati con lezioni di teoria e di guida pratica in diverse condizioni, con due autoambulanze, un’auto medica e un’auto normale.

Sapere di poter contare su personale altamente qualificato è un aspetto fondamentale anche per il cittadino, visto che esiste un decreto legislativo (n. 81 del 2008) che prevede la formazione dei dipendenti (di enti pubblici e di ditte private) per l’utilizzo degli strumenti di lavoro.



“Per molte categorie - spiega Alfredo De Dominicis, ingegnere e pilota di rally - l’autovettura, o nel caso della Asl, l’ambulanza, è a tutti gli effetti uno strumento di lavoro. Quindi, organizzare un corso di guida per i dipendenti ottempera anche a una disposizione di legge”.

“L’autista dell’ambulanza non è solo uno che guida il mezzo - spiega un autista Asl che ha partecipato a un precedente corso della Dedo Driving school - ma è un soccorritore che partecipa a tutti gli effetti al soccorso. Appena esce con l’ambulanza subisce lo stress della chiamata, l’ansia di arrivare il prima possibile ma senza mettere a repentaglio la sicurezza di nessuno e appena arrivati sul posto, partecipa con la squadra di soccorso composta dal medico, e dall’infermiere, a tutte le fasi dell’intervento”.