Corso gratuito sulle nuove tecnologie per casalinghe e casalinghi a Fossacesia

Promosso dall'amministrazione comunale di Fossacesia, prenderà il via lunedì 6 maggio il corso del progetto Smart, realizzato con il contributo del dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolto a casalinghi e casalinghe iscritti all’assicurazione obbligatoria Inail art. 7 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999.

Si tratta di un percorso gratuito di sviluppo delle competenze digitali, pensato per chi ha poca dimestichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Il corso formativo è strutturato in 7 moduli didattici e le sessioni sono di massimo 2-3 ore ognuna. Per iscriversi è necessario compilare un modulo, che è possibile avere dal sito www.casalingsmart.it.

Chi volesse ricevere ulteriori informazioni può contattare i numeri telefonici 0873-378499 o 375 8308709, oppure scrivere a info@casalingasmart.it.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp