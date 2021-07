Turismo e digitale, formazione continua rivolta per riqualificare il personale delle aziende abruzzesi

1,5 milioni di euro per progetti legati al settore turismo e digitale: è quanto mette a disposizione il bando pubblico la cui uscita è stata annunciata dall’assessore regionale alla Formazione professionale, Pietro Quaresimale. L'avviso pubblico mette a disposizione risorse per la formazione continua rivolta per riqualificare il personale delle aziende abruzzesi allargando le conoscenze in campo digitale.

L’individuazione dei settori turismo e digitale “non è stata casuale – ha spiegato Quaresimale – ma frutto di un lavoro di confronto sul territorio dal quale abbiamo raccolto i bisogni delle imprese. Solo in questo modo, con un personale riqualificato, le imprese abruzzesi hanno gli strumenti necessari per essere competitivi sul mercato in un periodo di forte ripresa dell’economia. E la Regione mettendo a disposizione fondi per la formazione continua ha voluto confermare quel sentimento di attenzione verso il mondo produttivo e del lavoro”.

I corsi di formazione, completamente gratuiti, sono riservati ai lavoratori e agli imprenditori e vengono organizzati dagli organismi di formazione che rispondono all’avviso della Regione Abruzzo. “In questo modo – ha spiegato la dirigente del Servizio Formazione Nicoletta Bucco – le aziende potranno formare tecnici dei sistemi informativi aziendali oppure, per le imprese del turismo, tecnico di progettazione di pacchetti turistici, tecnico di marketing e tecnico per lo sviluppo turistico territoriale”.