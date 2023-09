A Vasto al via un corso in europrogettazione in collaborazione con l'ordine dei commercialisti: a promuoverlo è l’eurodeputata Rosa D'Amato (gruppo Verdi europei e componente della commissione sviluppo regionale al Parlamento europeo).

L’appuntamento è per i prossimi 20, 21 e 22 settembre nella sala riunioni dell’ordine, in via Mazzini a Vasto. Le prime due giornate si svolgeranno online. La terza giornata sarà ‘in presenza’.

"L’obiettivo come sempre - spiega Rosa D’Amato - è colmare la carenza di europrogettisti, in questo caso analizzando gli aspetti più tecnici e pratici per commercialisti, amministratori e cittadini. La crescita del nostro sud passa soprattutto dalla competenze e, restando in tema di fondi europei, dalla capacità progettuale". Il corso è aperto a tutti ed è gratuito.

I relatori saranno Mauro Vanni (consulente finanziamenti europei, senior partner Civica srl), Rosa Stafania Carparelli (funzionario esperto in gestione monitoraggio e rendicontazione dei fondi strutturali - Regione Puglia); porteranno i saluti istituzionali Rosa D’Amato e Giovanna Greco (consigliere-segretario nazionale Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili).

Ai commercialisti iscritti all’albo nazionale che parteciperanno a tutte e tre le giornate (di cui l’ultima in presenza) verranno rilasciati attestato di partecipazione e crediti formativi