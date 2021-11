Corso gratuito per diventare arbitro di calcio: aperto a donne e uomini dai 14 ai 40 anni

La sezione di Chieti dell’Associazione Italiana Arbitri ha aperto le iscrizioni al Corso per diventare arbitro di calcio che si svolgerà nei locali della sezione teatina in viale Benedetto Croce 147 (all'interno della Galleria Scalo). Il corso, della durata di 1 mese, è gratuito e aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni di età.

Al termine del corso, della durata di circa un mese, si verrà nominati arbitri di calcio Aia-Figc a seguito del superamento di un apposito esame sul Regolamento del Gioco del Calcio.

Novità importante di quest’anno è quella del doppio tesseramento: i calciatori e le calciatrici, dai 14 ai 17 anni, potranno diventare arbitri continuando ad essere tesserati per la propria società (non potendo dirigere gare del girone delle competizioni della squadra per cui sono tesserati).

L'ottenimento della qualifica permetterà di dirigere gare organizzate dalla Figc con un rimborso per ciascuna direzione, di ottenere un certificato per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici, di avere una tessera federale personale che può permettere l'accesso gratuito in ogni stadio d'Italia per assistere a gare di competenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre che di poter gratuitamente usufruire di un polo di allenamento con preparatore atletico.

Le lezioni saranno tenute anche da arbitri e assistenti nazionali ed Internazionali della Sezione Aia di Chieti, presieduta da Gianluca Rutolo, arbitro di serie A di Calcio a 5; fra questi spicca Francesca Di Monte, assistente Internazionale Fifa e in organico in Serie A e B, che proprio poche settimane fa ha portato il nome di Chieti in Serie A esordendo brillantemente nella gara Udinese-Verona, rappresentando ciò un momento storico non solo per l’Aia teatina, ma per l’intero movimento femminile nazionale.

Le iscrizioni sono aperte fino a Domenica 5 Dicembre 2021; per iscriversi è possibile inviare una mail a chieti@aia-figc.it, inviare un messaggio al gruppo Facebook "Sezione AIA Chieti" e Instagram @aiachieti.