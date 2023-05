Al via i nuovi casting per entrare nella 'Factory', la scuola per attori e lavoratori dello spettacolo diretta da Gabriele Cirilli

Al via i nuovi casting per entrare nella 'Factory', la scuola di alta formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo diretta da Gabriele Cirilli a San Salvo, in collaborazione con la Magamat e il Comune di San Salvo . Le iscrizioni per il secondo anno sono aperte, le lezioni si terranno nuovamente all’interno del ‘Centro Culturale Aldo Moro’ (strada Istonia 2) che ha accolto il progetto artistico e culturale dell’attore con l’obiettivo di far rivivere il mondo del teatro sotto ogni aspetto. Una vera e propria scuola di preparazione artistica dedicata ad aspiranti attori, ma anche ai lavoratori dello spettacolo come tecnici della luce e del suono, i macchinisti, i registi, gli scenografi, i coreografi, i truccatori, i vocal coach, gli autori.

Sono trenta i posti disponibili in tutto e non ci sono limiti d’età per l’iscrizione. “Mi sembra giusto – spiega Gabriele Cirilli – dare una possibilità anche a chi magari è un po’ più in là con l’età, non vedo perché precludere questa opportunità a qualcuno”.

‘La Factory’ viene da una prima esperienza che ha regalato grandi soddisfazioni all’artista: “Questo progetto è nato principalmente come regalo al mio Abruzzo, ma nel primo anno hanno seguito i corsi anche persone provenienti da altre Regioni che hanno fatto non pochi sacrifici dal punto di vista logistico. A dimostrazione che il teatro è un mondo che deve essere alimentato. Il teatro è uno spazio creativo, unico nel suo genere, che può diventare una fucina di idee e di talenti e, perché no, il punto di partenza per aspiranti sognatori che cercano nuovi sbocchi e nuove possibilità imprenditoriali e di impiego”. Per la preparazione di queste figure professionali occorrono altrettante figure professionali. In primis Cirilli con la sua trentennale carriera di attore, iniziata al laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti, a San Salvo si avvarrà della collaborazione di professionisti che con i loro nomi e la loro esperienza daranno un contributo fondamentale alla riuscita di questo progetto.

Per potersi iscrivere al secondo biennio c’è tempo fino al 15 giugno 2023. “Il 25 giugno si terrà in piazza San Vitale, a San Salvo, lo spettacolo ‘Potpourri d’amore’ che vedrà come assoluti protagonisti gli iscritti al primo anno. Mi piacerebbe poter presentare, in questa occasione, anche coloro che si saranno iscritti al secondo biennio”. I corsi inizieranno a settembre.

Gli interessati possono inviare un breve video di presentazione, della durata di un circa un minuto, tramite whatsapp al numero 347-2248485 o all’indirizzo gabrielecirilli1@gmail.com. Info all’indirizzo lafactorydicirilli@libero.it

“Siamo felici che Gabriele Cirilli abbia deciso di ripetere a San Salvo – dichiara il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis – l’esperienza formativa de La Factory dopo il primo corso avviato lo scorso anno. Una riconferma che ci onora e che leggo come il gradimento dell’artista per l’ospitalità offerta dalla nostra Città con le strutture che abbiamo a disposizione. Il progetto di Cirilli ha una duplice veste: quella di formare e scoprire nuovi talenti dello spettacolo e nel contempo di favorire la presenza di artisti con spettacoli teatrali che hanno ricevuto ottimi riscontri di gradimento del pubblico. Mi auguro che questa collaborazione possa continuare per far crescere l’offerta culturale di San Salvo”.