Consegnati gli attestati del corso di inglese gratuito promosso da Erga Omnes

Mercoledì 31 maggio sono stati consegnati nella sede operativa dell’associazione Erga Omnes gli attestati del corso di lingua inglese gratuito di base e intermedio, aperto a tutta la cittadinanza. Le lezioni sono state curate dall'insegnante Flavia Flores Quintana.

“Il corso – afferma Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes – si è sviluppato in 8 incontri gratuiti ed ha visto come partecipanti, divisi in due gruppi, medici, insegnanti, operai, impiegaticomunali e dell’Università degli Studi G. d’Annunzio, casalinghe, studenti e imprenditori, con l’obiettivo di dare soprattutto un ulteriore segnale di cittadinanza attiva, oltre che di poter offrire una formazione di qualità, tramite le competenze dei propri volontari, uno dei punti di forza della nostra associazione attiva dal 2011".

Alla consegna degli attestati erano presenti anche Antonella Carone e Tommasina Savio, rispettivamente segretaria e vice presidente di Erga Omnes.