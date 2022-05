Agevolazioni alle imprese: incentivi, opportunità e finanziamenti al centro di un convegno a San Giovanni Teatino

Mercoledì 1° giugno, nell'auditorium della scuola civica musicale, in piazza San Rocco, a Sambuceto di San Giovanni Teatino, è in programma il convegno organizzato dal Comune, in collaborazione con Confindustria Chieti/Pescara, Cna Abruzzo Donne e Confcommercio Chieti, sul tema delle agevolazioni alle imprese.

"Una grande occasione per confrontarsi sui cambiamenti avvenuti in questo ultimo periodo nel mondo dell'impresa e per aprire un'importante finestra sui contributi e sulle possibilità offerte dallo Stato alle imprese, per provare a superare insieme questo complesso periodo che stiamo attraversando", spiega il sindaco Giorgio Di Clemente.

"Negli ultimi tempi, anche a causa della pandemia da Covid19 - commenta Valenzia Di Meo, assessore al Bilancio del Comune di San Giovanni Teatino, promotrice del convegno - si sono succeduti e sovrapposti tutta una serie di norme e provvedimenti riguardanti le imprese e le attività commerciali, tanto da creare anche confusione negli operatori del settore. Con questo incontro, si vuole soprattutto focalizzare e informare sulle agevolazioni attualmente in vigore, in modo da aiutare e supportare le imprese, sostenendole nel rilancio post Covid".