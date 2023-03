A Vasto l'incontro di formazione per i volontari del Progetto Salvafratino Abruzzo 2023, i primi nidi segnalati anche a Ortona

Sabato 1° aprile, con due incontri a Vasto e ad Alba Adriatica, si conclude la formazione itinerante per i volontari del Progetto Salvafratino Abruzzo 2023.

Il progetto, promosso dall’area marina protetta “Torre del Cerrano” e dal Wwf Abruzzo, è realizzato grazie al supporto dei volontari di diverse associazioni locali e alla collaborazione della guarda costiera ed è finalizzato alla tutela sulla costa abruzzese del fratino: questo piccolo trampoliere è fortemente a rischio a causa delle attività dell’uomo svolte sulle spiagge nel periodo di nidificazione che per la nostra regione solitamente va dalla metà di marzo a fine luglio. I volontari individuano, segnalano e seguono i nidi presenti sulla costa cercando di garantire la schiusa delle uova e poi l’involo dei piccoli.

Quest’anno, i primi nidi sono già stati individuati a Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Ortona, per cui è importante fare la massima attenzione sulle spiagge, in particolare durante le operazioni di pulizia che devono seguire le regole stabilite nell’ordinanza balneare 2023 della Regione Abruzzo, richiamate nelle “Linee guida per una pulizia sostenibile delle spiagge” che, come ogni anno, l’Area Marina Protetta e il Wwf Abruzzo hanno trasmesso a tutti i comuni costieri.

Sabato 1° aprile si svolgeranno due incontri di formazione per i volontari del progetto Salvafratino Abruzzo: alle ore 10 nella spiaggia del fratino e del giglio di mare (tra gli stabilimenti Copacabana e Marechiaro) ad Alba Adriatica; alle ore 15 alla fine del lungomare Duca degli Abruzzi (vicino Oasi dell’anziano), a Vasto Marina.

Si tratta degli ultimi incontri dei sette previsti per la stagione 2023 che nel mese di marzo si sono svolti anche a Pineto, Pescara, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Ortona.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

La formazione dei volontari è fondamentale per garantire il monitoraggio lungo la costa abruzzese e chi vuole diventare volontario del progetto può scrivere a teramo@wwf.it.