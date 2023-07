Contributi della Regione alle imprese turistiche: l'obiettivo è migliorare le strutture ricettive

È stato pubblicato sul sito della Fira l’avviso per la concessione di finanziamenti a imprese ed enti no profit operanti nel settore del turismo, per progetti di investimento finalizzati al miglioramento della ricettività e degli standard di qualità delle strutture ricettive.

I finanziamenti concessi da Regione Abruzzo hanno l’obiettivo di migliorare la ricettività delle strutture regionali sotto l’aspetto della sostenibilità e promozione delle strutture ricettive, della sicurezza degli ambienti e della prevenzione sanitaria,

del miglioramento dell’offerta rivolta ai turisti con disabilità motorie e sensoriali, dell’ammodernamento dei macchinari, delle attrezzature e dell’arredamento strumentali all’attività e del miglioramento dell’offerta turistica.

L’ammontare complessivo del progetto di investimento, non può essere inferiore a 20mila euro, mentre l’intensità d’aiuto concedibile è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’investimento ammissibile.

Le domande possono essere presentate fino al 7 agosto 2023.