Contributi per le imprese dell'informazione e della comunicazione: riaperti i bandi

Riaperti i termini di presentazione delle domande per ottenere i contributi in favore delle imprese operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione. Lo ha stabilito il Corecom Abruzzo, con delibera n° 90 del 16/09/2020.

"Si tratta di un intervento che prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, colpite da grave crisi di liquidità, attraverso la concessione di contributi volti ad assicurare l’attività informativa locale da considerarsi servizio pubblico indispensabile, il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la salvaguardia delle professionalità in esse operanti" si legge in una nota.

Le società interessate potranno presentare istanza entro il 26/ settembre inviando l’apposita documentazione alla pec corecom@pec.crabruzzo.it. Tutte le informazioni sull'avviso si trovano sul sito del Corecom.