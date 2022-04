Sociale: dalla Regione contributi alle famiglie dei malati oncologici fino a 3mila euro

Un aiuto economico alle famiglie che sostengono le spese ordinarie necessarie a garantire le cure al proprio congiunto malato oncologico: è quanto mette a disposizione l’assessorato regionale alle Politiche sociali, con la pubblicazione di un nuovo avviso.

Le domande possono essere presentate fino al prossimo 20 giugno accedendo alla piattaforma informatica sportello.regione.abruzzo.it (accesso unicamente tramite Spid), che permette di redigere on line la domanda per essere ammesso ai contributi.

“È una misura che vuole venire incontro alle famiglie che quotidianamente sopportano i costi economici e sociali delle cure che il proprio congiunto deve sostenere – sottolinea l’assessore regionale alle Politiche sociali Pietro Quaresimale -,che rappresenta segno di civiltà e rispetto verso una categoria disagiata di cittadini”.

I rimborsi riguardano le spese sostenute, nell’arco del 2021, dalle famiglie o dal malato stesso per viaggi, vitto e alloggio nel caso il soggetto sia stato in cura in una struttura sanitaria lontano dalla propria residenza. “Sono previsti rimborsi – aggiunge Quaresimale – fino ad un massimo di 2000 euro alle famiglie o 3000 in caso di spese sostenute da paziente e accompagnatore. L’avviso prevede poi un canale preferenziale per quei nuclei famigliari che hanno oggettive difficoltà economiche, come la mancanza di un reddito certo, la perdita del posto di lavoro oppure la necessità di dover ricorrere all’aspettativa per malattia una volta terminato il periodo ordinario di malattia previsto dal contratto di lavoro”.