Il Consorzio tutela vini d'Abruzzo soddisfatto per il sostegno da parte del Ministero dell'agricoltura

Il Consorzio tutela vini d'Abruzzo soddisfatto per il sostego manifestato da parte del Ministero dell'agricoltura che ha stanziato di ulteriori 30 milioni di euro per far fronte ai danni causati dalla peronospora

"Vogliamo ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida ed il presidente della commissione Agricoltura Luca De Carlo per gli ultimi emendamenti inseriti nel dl Agricoltura volti integralmente a sostegno del nostro settore - afferma Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio tutela vini d’Abruzzo - che negli ultimi mesi ha lavorato di squadra ed in maniera sinergica con sindacati, organizzazioni di produttori, associazioni e istituzioni del territorio per cercare di ottenere risposte concrete e aiuti per i viticoltori messi in ginocchio dalla peronospora",

Per il presidente del Consorzio abruzzese è "fondamentale l’aumento del fondo di solidarietà nazionale con ulteriori 30 milioni di euro, da aggiungere ai 17 milioni già previsti nel testo iniziale del decreto uno stanziamento che va ad assicurare un sostegno finanziario per le nostre imprese, ma ancor più importante l’inserimento anche del calo di produzione primaria come requisito per accedere alla moratoria dei mutui, forse il provvedimento più atteso. Non credo che con questo dl avemmo potuto ottenere di più- concludea Nicodemi - tutti noi sappiamo che la coperta è corta, ma per la prima volta abbiamo agito compatti con tutta la filiera per vincere questa battaglia volta a dare una prima boccata d’ossigeno alle aziende vitivinicole regionali”.