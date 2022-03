Confesercenti: Stefano Di Giampietro presidente regionale di Fipac, la federazione dei pensionati delle attività commerciali

Durante l’ultima assemblea elettiva regionale Stefano Di Giampietro è stato confermato presidente regionale di Fipac, la federazione dei pensionati delle attività commerciali della Confesercenti. Ad affiancarlo saranno i presidenti provinciali della federazione pensionati: Giuseppe Gentile per la provincia di Chieti, Domenico Pettinaro per la provincia di Teramo e Raffaele Fava per la provincia di Pescara.

"Da molti è stato evidenziata l'enorme difficoltà che si vive nel sistema sanitario regionale – spiega Di Giampietro – e i problemi che gli anziani devono affrontare con lunghe liste di attesa e situazioni sanitarie precarie, in special modo in alcuni presidi delle aree interne anche nei centri maggiori come Avezzano. Il nostro compito sarà mettere al centro il ruolo attivo nella società dei pensionati e la tutela dei redditi e del potere d'acquisto dei più deboli. Inoltre si è programmato di approfondire meglio alcuni dossier come la prevenzione, la difesa da truffe e raggiri, il ruolo del fondo sanitario complementare Hygeia".

L'assemblea è stata conclusa dal direttore regionale di Confesercenti Abruzzo Lido Legnini che ha rimarcato l'importanza della terza età nella nostra società e l'impegno di Confesercenti nell'organizzare al meglio le attività della federazione anche nel confronti delle istituzioni e all'interno del Cupla, il coordinamento dei pensionati del lavoro autonomo del quale Fipac-Confesercenti è parte attiva.

Il coordinamento regionale della Fipac è affidato nuovamente al dirigente dell’organizzazione Carlo Rossi.