Guardia di finanza: concorso per l'ammissione di 1.230 allievi marescialli

È stato indetto per l'anno accademico 2023/2024 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza.

Dei posti a disposizione 1.135 sono destinati al contingente ordinario di cui 21 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 e752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Altri 95 posti sono destinati al contingente di mare.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 23 marzo 2023) compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la proceduratelematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.