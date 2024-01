Cisl sul trasferimento della dirigenza dell’Agrario di Scerni a Monteodorisio: “Le sorprese del dimensionamento scolastico sembrano infinite”

In provincia di Chieti continua a riservare sorprese la questione del dimensionamento scolastico stabilito dalla giunta regionale. Dopo il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo anche la Cisl scuola Abruzzo e Molise interviene sul trasferimento della sede della dirigenza dall'Agrario di Scerni all'istituto comprensivo di Monteodorisio stabilita a posteriori con la delibera 16 del 10/01/2024, nella quale si legge: “considerato che da un’attenta verifica è risultato che l’istituto comprensivo di Monteodorisio ha un numero di studenti di gran lunga superiore rispetto a quelli dell’Istituto Agrario di Scerni e che inoltre il Comune di Monteodorisio risulta avere una posizione baricentrica rispetto ai plessi derivanti dal nuovo

accorpamento”.

“La giunta regionale adotta un nuovo principio ovvero la collocazione della sede di dirigenza nel comune baricentrico dell’istituzione scolastica” commenta il segretario interregionale Cisl Davide Desiati.

Che aggiunge: "Alquanto distratti precedentemente nel non accorgersi della differenza tra l’ic di Monteodorisio (530 alunni) e l’Ita di Scerni (182 alunni), per cui è stata necessaria ‘un’attenta verifica’. Forse è da attendersi un’ulteriore sorpresa dalla verifica che Cupello è il comune con maggiore popolazione e alunni (Cupello 333, Monteodorisio 197, Scerni 182)”.

La Cisl scuola Abruzzo Molise ribadisce di aver sempre indicato la necessità di dare una piena autonomia scolastica all’Ita di Scerni, “soprattutto in considerazione dell’elevatissima complessità e dell’unicità di indirizzo provinciale, sostenendola con l’immediata e piena revisione del trasporto scolastico e l’apertura del convitto femminile” e di aver sempre invitato i politici coinvolti direttamente e/o indirettamente nel dimensionamento scolastico ad ascoltare innanzitutto i tanti dirigenti scolastici che in questi anni sono stati all’istituto omnicomprensivo di Scerni Casalbordino per comprendere la necessità di avere una dirigenza ed una direzione amministrativa in una scuola che si compone di un’azienda agraria, di un “albergo” (il convitto), un “ristorante” (la mensa del convitto), “un’attività commerciale” (la vendita del vino), “una lavanderia” ( il guardaroba del convitto), oltre alla normale complessità di un istituto tecnico con la gestione dei vari laboratori”.