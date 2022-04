Due nuovi centri logistici a Chieti e in Val di Sangro: centinaia di assunzioni

Tre imponenti e innovativi centri logistici in zone strategiche dell’Abruzzo, circa 100 milioni di euro per un investimento privato e circa 900 assunzioni: sono i numeri messi in campo dal gruppo abruzzese Di Carlo che presenta una mega operazione riguardante Chieti, la Val di Sangro e Mosciano.

Il primo intervento a vedere la luce sarà quello nel capoluogo, a Chieti Scalo, dove nelle prossime settimane partirà la realizzazione del centro logistico "Eurospin" per la distribuzione nel campo alimentare per il centro-sud Italia nel sito della Ex Burgo, interamente riqualificato. Il brand stava per scegliere un’area logistica nelle Marche prima che si presentasse la possibilità di insediarsi nel centro d'Abruzzo. Invece sarà la prima mega struttura a partire, in questo mese di aprile, in un'area di 125.000 metri quadrati con una superficie coperta di 38.000 che prevede un incremento occupazionale di 300 unità.

Dopo Chieti sarà la volta di Atessa, nella cui zona industriale avverrà l’ampliamento di un centro logistico per la gestione dell’indotto dell’ "Automotive”, già rilevante, a servizio di un comparto per la produzione di rilevanza nazionale che rappresenta una buona fetta della economia abruzzese. Il centro logistico sorgerà in un'area di 100.000 metri quadrati, con superficie coperta di 40.000 ed ancora 300 nuove assunzioni.

A Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, nei pressi della A14, si insedierà invece il gruppo Gottardo con il centro logistico per la grande distribuzione nel campo “no food” per il centro-sud Italia: un'area di 90.000 metri quadrati con 45.000 coperti e altri 300 posti di lavoro.

Una mega operazione industriale di livello nazionale ed internazionale, quella del gruppo abruzzese Di Carlo, colosso in forte ascesa nel campo delle costruzioni e dei servizi composto da otto società dove lavorano complessivamente circa 1.200 dipendenti e che ha sede a Casoli.

“Il nostro progetto è nato negli anni scorsi quando siamo stati lungimiranti nell’intuire le potenzialità di alcuni territori del nostro Abruzzo - spiega Isaia Di Carlo, patron dell’omonimo Gruppo -. abbiamo cominciato a lavorare a fari spenti con idee subito chiare, prima acquistando le aree e poi avviando l’iter autorizzativo. Nel mentre raggiungevamo accordi con grandi brand che si sono legati alla nostra terra con contratti di 15 anni facendo affidamento sul rapporto fiduciario e di stima che si è instaurato con noi. In questi giorni sono in via di ultimazione i percorsi amministrativi ed è imminente l’inizio della operazione”.

Grandi brand che, dicono in molti, hanno scelto il territorio abruzzese “in virtù dell’autorevolezza e della professionalità dei vertici del Gruppo abruzzese”.

“Siamo orgogliosi di una operazione che porta immagine e ricchezza all’Abruzzo - afferma ancora Di Carlo -. Siamo imprenditori che lavorano a testa bassa e senza cercare la vetrina. ma in questa occasione ci è sembrato doveroso annunciare agli abruzzesi e anche agli italiani un intervento rilevante che vede l’impiego di fondi privati, interamente concepito dal mio gruppo che ha mostrato coraggio, visto il periodo economico e sociale non certo favorevole, considerate la pandemia e la guerra”.