Cassa integrazione prolungata alla Stellantis Atessa, Fim-Cisl: “Urgente piano di rilancio a lungo termine”

“La notizia dell'ulteriore cassa integrazione aumenta la nostra preoccupazione e conferma una crisi senza precedenti che sta colpendo il settore automotive e lo stabilimento di Atessa”. Così la segreteria Fim-Cisl Abruzzo Molise e la rsa Fim-Cisl Stellantis Atessa commentano il protrarsi della cassa integrazione per un'altra settimana a luglio, fermo che questa volta coinvolge tutti i lavoratori dello stabilimento. Anche quello gemello in Polonia sarà interessato da un fermo produttivo di due settimane.

“La difficile situazione attuale ha già portato centinaia di lavoratori alla cassa integrazione, e non si prevede un miglioramento nei prossimi mesi – continuano i rappresentanti Fim-Cisl - Nell’ultimo periodo, abbiamo assistito a un drastico calo delle vendite di veicoli, causato da diversi fattori economici e sociali, tra cui: la crisi economica globale, la pandemia e le turbolenze legate alle guerre hanno ridotto il potere d'acquisto dei consumatori e la loro propensione a investire in nuovi veicoli; la carenza di semiconduttori e altri componenti cruciali ha rallentato la produzione, causando ritardi nelle consegne e aumentando i costi di produzione; la transizione verso la mobilità elettrica, sebbene necessaria per un futuro sostenibile, sta creando notevoli difficoltà per le imprese e i lavoratori. Questa crisi ha avuto un impatto devastante sui lavoratori del settore, con migliaia di famiglie ora in una situazione di incertezza economica”.

“Le misure di cassa integrazione adottate, se pur necessarie per affrontare l'emergenza, non rappresentano una soluzione a lungo termine – sottolinea il sindacato - Come ribadito al Ministero il 4 aprile, riteniamo essenziale l'implementazione di misure straordinarie di supporto per il settore automotive, tra cui incentivi per la produzione e l'acquisto di veicoli, oltre ad aiuti finanziari per le aziende in difficoltà. È urgente sviluppare un piano di rilancio a lungo termine che includa investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative, al fine di rendere il settore più competitivo e sostenibile. La Fim Cisl continuerà a monitorare attentamente la situazione e a lavorare instancabilmente per proteggere i diritti e il benessere dei lavoratori del territorio. Riteniamo sia giunto il momento di unire le forze e trovare soluzioni concrete e sostenibili per tirare la nostra regione fuori da questa crisi”.